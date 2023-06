Boeren blokkeren zoals verwacht opnieuw aanpak stikstofcrisis, lopen weg bij onderhandelingen over landbouwakkoord

21 jun. 2023 - 9:51

Weer een grote middelvinger van dit kabinet naar de samenleving in het algemeen en naar de boeren in het bijzonder! De zoveelste! LTO loopt weg omdat er kennelijk niet te onderhandelen valt. De regering weigert te bewegen en de deadlines zowel als de doelen zijn niet onderhandelbaar. Dan is overleg zinloos. Eigenlijk is na de jongste bewegingen van Timmermans de situatie voor de boeren zelfs nog veel nijpender geworden. Het was allang duidelijk dat er eigenlijk geen onderhandelingsruimte was of in ieder geval de wil er niet was om die ruimte te bieden. Zwartepieten achteraf heeft geen zin verder. Het is zoals het is. De regering heeft een doel voor ogen en wil niet afwijken. Wees het gerust eens of oneens met het doel, maar als het gaat om onderhandelen dan betekent dat ook dat je bereid bent om dat te doen. Kennelijk was die bereidheid er onvoldoende en is de logische conclusie dat verder praten geen zin heeft. Hoe verder? De sleutel lijkt mij te liggen bij het CDA. Voor de zomer was de eis dat er een landbouwakkoord zou zijn waarna er een beleidswijziging zou moeten komen. Als Adema niet wil bewegen en daardoor geen akkoord kan komen kan de eis van een beleidswijziging wel eens het einde betekenen van deze regering. Het CDA stapt er uit? Hoe dan verder? In de 2e kamer kan er vreemd genoeg dankzij de steun van Groen Links en PvdA worden doorgegaan. Dat zou wel eens in een wat stabielere ploeg kunnen resulteren. Of dat staatsrechtelijk mogelijk is dat betwijfel ik.