Boekhandel trakteert btw-verhoger Pieter Omtzigt op koekje van eigen deeg

In het in 2021 verschenen en inmiddels door het handelen van de auteur achterhaalde boek Een Nieuw Sociaal Contract belooft Omtzigt de kiezers onder meer een zorgvuldig opererende overheid. Hij schreef het omdat hij leider wilde worden van het CDA. Dat mislukte. De boekenverkoop droeg daarop mede bij aan het opmerkelijke verkiezingsresultaat van het oud-CDA-Kamerlid dat na zijn nederlaag en daarop volgende ontwikkelingen voor zichzelf is begonnen en bij de laatste verkiezingen voldoende kiezers wist te verleiden voor maar liefst 20 zetels. Het boek is inmiddels 12 keer herdrukt.