Boa's mishandelen al jarenlang asielzoekers in azc Hoogeveen Nieuws • Vandaag

Boa’s gebruiken ongeoorloofd geweld tegen asielzoekers in de afgesloten asielopvang in Hoogeveen (htl). In oktober vorig jaar werd na onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid al vastgesteld dat asielzoekers er werden mishandeld. Uit nieuw onderzoek blijkt het probleem zelfs nog groter dan eerder gemeld en lopen gewapende boa’s rond die tegen alle voorschriften in misbruik maken van hun macht en dat al jaren straffeloos konden doen.

In de opvang in Hoogeveen zitten asielzoekers die vanwege overlast uit reguliere asielopvangcentra zijn gezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer pleitte ervoor deze overlastgevers op een strengere locatie met een idem regime te plaatsen. In oktober bleek al dat de asielzoekers door de reguliere medewerkers werden “geschopt, geslagen, uitgescholden en uitgelachen”. Maar ook boa’s maken zich hier schuldig aan.

De boa’s komen van de Dienst Vervoer & Ondersteuning dat het vervoer van gevangenen regelt, zo meldt NRC:

In de htl worden de boa’s ingezet om asielzoekers in toom te houden. Zodra de asielzoekers zich ‘onwenselijk’ of ‘grensoverschrijdend’ gedragen, schrijft de inspectie, treden de boa’s op. Dan wordt de asielzoeker ‘met dwang naar de grond’ gebracht, en ‘zo nodig worden geweldsmiddelen toegepast en handboeien om gedaan’. De boa’s mogen dit echter niet doen, omdat zij hier geen wettelijke bevoegdheid voor hebben en de htl geen gevangenis is.

Behalve over de onmenselijke behandeling van de asielzoekers in Hoogeveen, maakt de inspectie zich ook zorgen over het gebrekkige toezicht op de boa’s. Geweldsincidenten gepleegd door de boa’s worden al sinds 2019 “niet of nauwelijks” gemeld bij de toezichthouder.