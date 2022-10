Inspectie: Asielzoekers mishandeld en vernederd door werknemers azc Hoogeveen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Asielzoekers in het speciale azc in Hoogeveen worden door medewerkers geschopt, geslagen, uitgescholden en uitgelachen. Dat is de conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid die na meerdere meldingen eigen onderzoek deed. Het gaat om de speciale handhavings- en toezichtslocatie (htl) waar asielzoekers verblijven die eerder in een regulier azc voor overlast zorgden.

De medewerkers die zich schuldig maken aan de mishandelingen, zijn veelal werknemers die niet bevoegd zijn in bepaalde situaties gebruik te maken van geweld. Daar komt nog bij dat bij de mishandelingen die de Inspectie zelf heeft geconstateerd, er geen sprake was van agressief gedrag of verzet.

De inspectie legde onaangekondigde bezoeken af en bekeek camerabeelden. Het AD schrijft:

,,We hebben talrijke voorbeelden gehoord van incidenten waarbij asielzoekers een klap of schop kregen. Ook in gevallen waarin de asielzoeker niet agressief was of zelfs al wegliep’’, schrijft de inspectie in haar rapport. Ook zijn er videobeelden van dergelijke incidenten. ,,Enkele woonbegeleiders zeggen dergelijke uitoefening van geweld en dwang normaal te vinden, terwijl dat alleen in gevallen van zelfverdediging, en dus als laatste redmiddel, geoorloofd is.” Tijdens het bezoek van de inspectie werd een asielzoeker hardhandig weggeduwd uit een ruimte waar hij niet mocht komen. ,,De asielzoeker vertoonde daarbij zelf geen agressief gedrag.”

De inspectie erkent dat de groep asielzoekers in de htl, veelal mensen uit veilige landen die niet in aanmerking komen voor asiel, geen makkelijke groep is. Des te belangrijker is het dat hun begeleiders beschikken over de juiste training en vaardigheden, iets wat bij veel medewerkers van de htl ontbreekt. Daarnaast ontbreekt het de asielzoekers aan een dagbesteding en is er geen zicht op een terugkeer naar een regulier azc, wat overlast en negatief gedrag in de hand werkt.

Verantwoordelijk staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg (VVD) zegt zich niet te herkennen in het rapport van de Inspectie, ondanks dat de inspecteurs de mishandelingen met eigen ogen hebben waargenomen.