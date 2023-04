Bitcoins verergeren energiearmoede en klimaatcrisis Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het mijnen van bitcoins gaat gepaard met het verbranden van grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. Naast het klimaat zijn ook mensen met weinig geld daarvan de dupe: zij moeten meer betalen voor hun elektriciteit. Zo zijn inwoners van de Amerikaanse staat Texas jaarlijks 1,8 miljard dollar meer kwijt aan hun energierekening omdat bitcoinbedrijven de prijs van elektriciteit opdrijven, schrijft The New York Times.

De krant heeft in kaart gebracht hoe bitcoins in de Verenigde Staten worden geproduceerd en wat daarvan de gevolgen zijn. De resultaten zijn schokkend. Zo leveren kolen- en gascentrales het leeuwendeel (85 procent) van de energie die nodig is voor het aanmaken van nieuwe bitcoins.

De bitcoinbedrijven sluiten vaak lucratieve contracten met energieleveranciers. Daarbij kunnen ze flink verdienen door de productie tijdelijk te staken als er een stroomtekort is. Dan verkopen ze hun elektriciteit voor een veelvoud door aan andere partijen.

Soms zijn de verhoudingen bijzonder pijnlijk. Zo vroren er in februari 2021 tientallen Texanen dood, nadat de energievoorziening in delen van de staat was uitgevallen. Tegelijkertijd draaide Bitdeer, een bitcoinbedrijf in de buurt van de stad Austin, gewoon door. De computers van Bitdeer verbruikten net zoveel elektriciteit als 6.500 huishoudens.