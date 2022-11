Johan Vollenbroek strikes again: Raad van State veegt bouwvrijstelling kabinet van tafel

De zaak waarin de uitspraak werd gedaan draait om het Porthos-project in de Rotterdamse haven. De bedoeling daarvan is dat CO2 van bedrijven wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. Volgens de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB), aangevoerd door Johan Vollenbroek, komt er echter ook bij ondergrondse opslag stikstof vrij, dat vervolgens in de duinen neerslaat, met vernietiging van de biodiversiteit tot gevolg. Die ondergrondse opslag is daarmee volgens MOB in strijd met Europese wetgeving op het gebied van natuurbehoud. De Raad van State ging daarin mee.