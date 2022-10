Binnen een dag na de overname van Musk zijn de rechtsextremisten terug op Twitter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 640 keer bekeken • bewaren

Binnen een dag nadat multimiljardair Elon Musk de macht over Twitter in handen kreeg, maakten verschillende eerder verbannen extremistische haatgroeperingen hun rentree op het sociale medium. Britain First, bijvoorbeeld, waarvan de leider gevangenisstraf heeft gehad vanwege haatmisdrijven tegen moslim en sinds 2017 niet meer welkom was, kon dezelfde dag dat Musk de leiding nam, een nieuw account openen.

Onder de oude leiding maakte Twitter gebruik van algoritmen die ervoor zorgden dat verbannen haatzaaiers niet simpelweg een nieuw account konden aanmaken. Die lijken verdwenen. In een Telegram-groep voor Britain First jubelden de extremisten dat hun nieuwe accounts dit keer niet meteen werden verwijderd. Om te “vieren” dat de extreemrechtse groepering weer een twitteraccount heeft, werden direct video’s verspreid met nepnieuws dat haat tegen vluchtelingen moet aanwakkeren.

Het roept de vraag op of met de overname van Musk Twitter inderdaad direct de richting in is geslagen waarvoor velen al vreesden. De rijkste man ter wereld staat er onder meer om bekend een vrije meningsuiting-fundamentalist te zijn en alle uitingen wil toestaan, ook als die afkomstig zijn van bijvoorbeeld neonazi’s. Direct na de afronding van de koop door Musk afgelopen vrijdag, werd Twitter overspoeld met racistische, homofobe en antisemitische tweets die blijkbaar waren bedoeld om het nieuwe management te testen.

Musk liet dit weekend weten dat hij zich persoonlijk gaat bemoeien met de Twitter-verbanning van de Canadese extreemrechtse psycholoog Jordan Peterson. Die mag sinds afgelopen zomer niet meer welkom op het sociale netwerk nadat hij de transgender acteur Elliott Page herhaaldelijk aanviel. ‘Iedereen die verbannen is om kleine en dubieuze redenen zal worden bevrijd uit de Twitter-gevangenis,’ aldus Musk.

Het wachten is voor velen op de terugkeer van Donald Trump. Trump, die dagelijks een vrijwel onophoudelijke stroom van nepnieuws en haatberichten over het sociale netwerk heen stortte, is sinds 2021 niet meer welkom. Zijn twittergedrag voedde de terreuraanslag door zijn aanhangers op het Capitool, twee dagen later werd Trumps account opgeschort. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 speelde de desinformatie op Facebook een grote rol bij de uiteindelijke winst van Donald Trump. Veiligheidsexperts vrezen dat met een terugkeer van Trump, Twitter weleens een soortgelijke rol kan spelen bij de verkiezingen van 2024.