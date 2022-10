Nu ook nog een mediacrisis, Elon Musk koopt Twitter op Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: mkhmarketing

Miljardair Elon Musk heeft na een langdurig proces Twitter volledig opgekocht. "De vogel is bevrijd," twitterde hij, een verwijzing naar het logo van het Amerikaanse bedrijf waarvan de naam verwijst naar gekwetter. De libertariër ontsloeg meteen de vier topmensen van het bedrijf en zou van plan zijn driekwart van de 7500 medewerkers op straat te zetten. Verder wil hij het beleid om haatzaaierij en andere narigheid tegen te gaan versoepelen. Musk is een fundamentalist op het gebied van vrije meningsuiting. Twitter is een sociaal medium met 200 miljoen gebruikers en vooral populair onder media- en opiniemakers. Daardoor heeft het medium relatief veel maatschappelijke invloed.

Verder zinspeelde Musk eerder dat onder zijn leiderschap de Amerikaanse oud-president Donald Trump weer welkom zou zijn op het platform. Trump werd begin vorig jaar van Twitter geweerd vanwege het „aanzetten tot voortdurend geweld”. Overigens heeft Trump inmiddels een eigen platform, Truth Social, opgericht en de Republikein zegt daarnaast geen interesse meer te hebben in een terugkeer naar Twitter. Musk wil ook de regels voor „vrij debat” op Twitter oprekken en niet langer mensen die de voorwaarden schenden, straffen met een levenslange verbanning.

Was het bij Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 vooral manipulatie via Facebook dat de uitslagen beïnvloedde, bij een volgende verkiezing zou dat dus wel eens Twitter kunnen zijn. Musk wil dat het bedrijf meer geld gaat verdienen en wil het berichtenplatform veranderen in een 'super-app' die een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven wordt waar bijvoorbeeld aankopen mee gedaan kunnen worden en diensten afgenomen. Het Chinese WeChat zou daarbij als voorbeeld dienen.

Musk heeft 44 miljard dollar betaald voor het bedrijf, een bedrag dat volgens experts en ook de koper zelf veel te hoog is. De miljardair heeft tevergeefs getracht onder de ooit met de hem kenmerkende bravoure aangekondigde koop uit te komen.