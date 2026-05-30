Binnen D66 groeit de onvrede over de VVD-koers van Rob Jetten

Er was een tijd dat Rob Jetten met trots de geuzennaam ‘klimaatdrammer’ omarmde. Dat was ook de tijd dat hij zich uitprak tegen het ontspoorde kapitalisme en voor een sterke overheid. Die tijd ligt inmiddels achter ons. Als premier voert Jetten toch vooral VVD-beleid uit. En dat begint inmiddels ook de D66-leden op te vallen.

Met name zijn reactie op de extreemrechtse actie met brandbommen bij de asielopvang in Loosdrecht is een deel van zijn achterban in het verkeerde keelgat geschoten. Jetten gebruikte verhullend taalgebruik. Net als VVD-leider Dilan Yesilgöz had hij meer oog voor de veiligheid van politieagenten en brandweerlieden dan voor het lot van vluchtelingen die in Loosdrecht worden opgevangen.

Dagblad Trouw meldt dat er onder D66-leden inmiddels een brief circuleert waarin Jetten wordt opgeroepen om zich duidelijker uit te spreken. De D66’ers vinden het niet te verteren dat Jetten een soort VVD-boodschap verspreidt en zo weinig aandacht heeft voor de vluchtelingen.

“‘Wij misten in jouw reactie op deze gebeurtenissen een normstelling’, zo staat er in een interne brief aan Jetten die in het weekeinde erna begint rond te gaan onder D66-leden en die in handen is van Trouw. ‘Je hebt de belangrijkste microfoon van het land. We vragen je om deze te gebruiken.’”

Jettens VVD-teksten zijn extra pijnlijk, omdat de VVD tijdens de formatie op tal van punten haar zin doordreef. Rachelle Smook, voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerentak van D66, vat de situatie in Trouw bondig samen: “Op de grote lijnen – de hypotheekrenteaftrek, het gebrek aan maatregelen tegen Israël, het klimaatbeleid dat niet ver genoeg gaat om de klimaatdoelen te halen – daar mis ik het sociale en progressieve aspect van dit kabinet.”