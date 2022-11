Biden: 'Onwaarschijnlijk' dat Rusland raket op Polen heeft afgevuurd Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

Het is “onwaarschijnlijk” dat de raket die dinsdag neersloeg in Polen op de grens met Oekraïne, is afgevuurd door Rusland. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd bij zijn vertrek van de G20-top in Indonesië. Volgens Biden gaat het waarschijnlijk om een Oekraïense luchtafweerraket.

Biden deed zijn uitspraken na vragen van journalisten of het Kremlin verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inslag op Poolse bodem. Op basis van de eerste informatie is dat niet het geval, aldus Biden. Wel zei hij erbij dat het onderzoek nog in volle gang is, dus dat nog niet met zekerheid gezegd kan worden waar de raket vandaan kwam. Dat het niet om een Russische raket gaat, zou mede af te leiden zijn uit de baan die afwijkt van wanneer het een Russische aanval zou zijn. “Maar we zullen zien, we zullen zien,” zei Biden.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nog altijd dat het gaat om “een raket van Russische makelij”, wat niet uitsluit dat het om S300-luchtafweergeschut gaat waarover ook het Oekraïense leger beschikt. Het Kremlin ontkende direct na de raketinslag alle betrokkenheid. De Turkse president Erdogan, ook aanwezig op de G20 op Bali, heeft laten weten de Russische ontkenning te geloven. Volgens hem zijn ook de Duitsers niet overtuigd van een Russische aanval, maar gaat het waarschijnlijk om een vergissing.