Spoedoverleg nadat Russische raketten slachtoffers maken in Polen

Persbureau Associated Press meldt dat een Amerikaanse inlichtingenmedewerker de raketten op NAVO-lid Polen bevestigt . Volgens artikel 5 van het NAVO-handvest is een aanval op een NAVO-lidstaat een aanval op het volledige bondgenootschap.

De raketten kwamen neer in Przewodów, aan de Poolse kant van de Pools-Oekraïense grens. Dinsdag vinden de zwaarste raketbeschietingen plaats in Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Als gevolg daarvan zitten zeker zeven miljoen huizen, onder meer in de hoofdstad Kyiv, zonder gas en licht. Ook plaatsen als Kharkiv, Odessa en Lviv zijn getroffen.