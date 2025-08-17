Bestuur DENK probeert crisis te bezweren door op te stappen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 218 keer bekeken • bewaren

Het partijbestuur van DENK stapt per direct op. Dat hebben de Tweede Kamerfractie van de partij en het bestuur bekendgemaakt. Donderdagavond had Stephan van Baarle zich “met pijn in het hart” teruggetrokken als lijsttrekker.

Het conflict bleek te draaien om de samenstelling van de kieslijst. Van Baarle wilde met zijn twee fractiegenoten op de eerste drie plaatsen staan. Het bestuur gaf de voorkeur aan een vrouw bij de eerste drie.

Lokale fracties en fractiemedewerkers spraken de afgelopen dagen hun steun uit voor Van Baarle. Zij eisten dat het bestuur zou opstappen. Nu dat is gebeurd, zal oud-partijleider Tunahan Kuzu worden voorgedragen als partijvoorzitter.