Crisis bij DENK: Van Baarle stopt als lijsttrekker na conflict met partijbestuur

DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Via sociale media liet hij weten dat het "handelen van het partijbestuur" zijn positie als lijsttrekker heeft ondermijnd. Van Baarle zei daarbij dat "DENK rust verdient" en wilde geen verder commentaar geven op de achterliggende oorzaken van het conflict.

Het conflict lijkt te draaien om de samenstelling van de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, zo meldt ANP. Volgens Kamerlid Doğukan Ergin ligt de kern van het geschil bij partijvoorzitter Ejder Köse, die naar verluidt onvoldoende rekening zou hebben gehouden met "brede diversiteit" bij het opstellen van de lijst. Toen Van Baarle hier bezwaar tegen maakte, zou Köse volgens de fractie op een "grove en vernederende wijze" hebben gereageerd en tegen de fractievoorzitter hebben geschreeuwd dat hij de lijst moest accepteren.