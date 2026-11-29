Bestrijd discriminatie, maar verdraai de statistieken niet Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 124 keer bekeken • Bewaren

Stefan Tax Lobbyist familiebedrijven en Partner bij Meines Holla & Partners Persoon volgen

Ondernemers zorgen samen met hun medewerkers voor banen, belastinginkomsten en de welvaart waarmee we onze verzorgingsstaat financieren. Toch verbaas ik mij als belangenbehartiger van ondernemers en familiebedrijven steeds vaker over het gemak waarmee mijn achterban in het maatschappelijke en politieke debat in het verdachtenbankje wordt geplaatst. Nu weer in de discussie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Politici, vakbondslobbyisten en journalisten wekken de indruk dat Nederlandse werkgevers vrouwen structureel minder betalen voor hetzelfde werk en dezelfde prestaties. SP-Kamerlid Sarah Dobbe schreef onlangs op deze opiniepagina dat vrouwen na correctie voor verklaarbare verschillen in het bedrijfsleven 6,1 procent minder verdienen voor hetzelfde werk. Zij stelde: ‘De enige verklaring die overblijft voor dit verschil is of je een man of een vrouw bent.’ Een nogal stevige beschuldiging. Het opmerkelijke is dat Dobbe zich daarbij beroept op cijfers van het CBS, terwijl het CBS zelf die conclusie helemaal niet trekt.

Onverklaard is niet onverklaarbaar

Dat het CBS een deel van het loonverschil niet kan verklaren, betekent nog niet dat discriminatie de verklaring is. Het CBS beschikt simpelweg niet over alle informatie die relevant is voor de beloning van individuele werknemers. Denk aan specifieke kwaliteiten, verantwoordelijkheden, opleidingen, inzet en individuele prestaties. Het CBS benadrukt dan ook zelf dat op basis van dit onderzoek niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre de loonverschillen het gevolg zijn van ongelijke behandeling.

Toch meent mevrouw Dobbe die conclusie wél te kunnen trekken. Ze neemt het cijfer uit het onderzoek over, laat de uitdrukkelijke nuancering van de onderzoekers achterwege en presenteert vervolgens haar eigen conclusie als feit. Van een volksvertegenwoordiger mag je meer zorgvuldigheid verwachten.

Waar zijn die slimme ondernemers?

Een klein economisch gedachte-experiment. Als vrouwen voor hetzelfde werk en dezelfde prestaties structureel aanzienlijk minder betaald zouden krijgen, zou je toch verwachten dat er allang slimme, al dan niet vrouwelijke ondernemers waren opgestaan die met uitsluitend vrouwelijke medewerkers hun concurrenten kapot concurreren?

Dezelfde productiviteit tegen aanzienlijk lagere loonkosten. Welke ondernemer zou zo'n concurrentievoordeel laten liggen? Wie denkt dat ondernemers stelselmatig bereid zijn meer te betalen voor dezelfde of zelfs mindere kwaliteit, onderschat hun zakelijk inzicht toch echt. Dat betekent niet dat discriminatie niet voorkomt, maar ondernemers hebben juist een economisch belang bij het benutten van talent, ongeacht geslacht.

Wees eerlijk met statistieken

Ook over positieve ontwikkelingen horen we opvallend weinig. Het gecorrigeerde loonverschil in het bedrijfsleven is tussen 2014 en 2024 afgenomen van 9,6 naar 6,1 procent. Een daling van ruim een derde. Andere cijfers van het CBS laten bovendien zien dat het mediane netto-uurloon van vrouwen in 2025 zelfs 4,1 procent hoger ligt dan dat van mannen. Moeten we nu concluderen dat mannen worden gediscrimineerd? Natuurlijk niet. Maar laten we eerlijk en zorgvuldig omgaan met statistieken, ook als de cijfers ons politiek of ideologisch minder goed uitkomen.

Discriminatie is een bloody shame

Zijn alle ondernemers heiligen? Natuurlijk niet. Er zijn ongetwijfeld bedrijven waar vrouwelijke medewerkers worden gediscrimineerd. Ik vind dat een bloody shame en zou zelf niet voor dergelijke bedrijven willen werken.

Maar de statistieken waarnaar de SP en bijvoorbeeld ook lobbyisten van de FNV verwijzen, rechtvaardigen hun stellige conclusies over beloningsdiscriminatie simpelweg niet.

Is betaald werk de maatstaf voor emancipatie?

Naast de discussie over het uurloon wordt ook veel gesproken over de kloof in jaarinkomen tussen mannen en vrouwen. Die hangt vooral samen met verschillen in het aantal gewerkte uren. Natuurlijk moeten we belemmeringen wegnemen voor vrouwen die meer willen werken. Maar laten we tegelijkertijd respect en waardering hebben voor mannen en vrouwen die er bewust voor kiezen minder betaald werk te verrichten om voor hun kinderen, ouders of andere naasten te zorgen.

Sinds wanneer is de hoogte van iemands salarisstrook de maatstaf voor zijn of haar maatschappelijke waarde? Vrouwen die daadwerkelijk worden gediscrimineerd, verdienen onze steun. Maar ook vrouwen zijn er niet bij gebaat als zij op basis van verkeerd geïnterpreteerde statistieken collectief in de slachtofferrol worden geplaatst.

Bestrijd discriminatie. Wees eerlijk met cijfers. En houd op ondernemers zonder deugdelijk bewijs in het verdachtenbankje te plaatsen.

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