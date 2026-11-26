Op deze Equal Pay Day heeft Nederland de grootste loonkloof tussen mannen en vrouwen van heel de EU Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 86 keer bekeken • Bewaren

Sarah Dobbe Tweede Kamerlid SP Persoon volgen

Equal Pay Day valt dit jaar vandaag, op 26 november. Vanaf vandaag werken vrouwen symbolisch de rest van het jaar voor niets. Dit is omgerekend het aantal dagen dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. Minder verontwaardiging en meer actie is nodig.

Vrouwen verdienen gemiddeld 9,8% minder per uur dan mannen. Na correctie van verklaarbare verschillen is dit gemiddeld 6,1% minder voor hetzelfde werk in de private sector en 1,7% in de publieke sector. De enige verklaring die overblijft voor dit verschil is of je een man of een vrouw bent.

Om dit op te lossen is de wet loontransparantie bedacht. Deze wet moet ervoor zorgen dat werknemers meer inzicht krijgen in loonverschillen tussen mannen en vrouwen op hun werk. Het is EU-wetgeving die voor juni 2026 in Nederland ingevoerd had moeten zijn. Nederland miste die deadline en mikte daarna op 1 januari 2027. Nederland heeft nu óók die deadline gemist. Het laat droefmakend duidelijk zien hoe weinig belang dit kabinet hecht aan het oplossen van deze ongelijkheid en hoe veel waarde dit kabinet hecht aan de weerstand van grote bedrijven die hier geen zin in hebben.

Maar er is niet alleen een kloof in uurloon maar ook in inkomen. Vorige week bleek dat in geen enkel ander EU-land het verschil tussen hoeveel vrouwen en mannen verdienen in een jaar zo groot is als in Nederland. Dat is problematisch. Vier op de tien vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk, omdat het loon te laag is, omdat ze te weinig uren werken, of helemaal niet werken.

Dat is voor veel vrouwen geen keuze die ze zelf en in alle vrijheid kunnen maken. Ruim een derde van de vrouwen zonder werk zegt wel te willen werken. 209.000 in deeltijd werkende vrouwen zou meer uren willen werken.

Waarom ze dit niet doen? De verdeling van zorgtaken is hiervoor een belangrijk verklaring, omdat die nog steeds vaker bij vrouwen terecht komen. Dit komt door impliciete of expliciete verwachtingen en rolpatronen, maar ook duidelijk financiële afwegingen. Als in een man-vrouw relatie een berekening wordt gemaakt dan kost het simpelweg minder als de vrouw minder gaat werken om zorgtaken op zich te nemen. Want zij verdient immers vaak minder dan de man. Het gevolg is dat het inkomen van vrouwen nog verder daalt.

5,5 miljoen Nederlanders verlenen mantelzorg en vrouwen doen dat vaker en meer dan mannen. Vrouwen mantelzorgen bijna twee keer zo vaak voor ouders van 80 jaar en ouder. En werkende vrouwen zijn ruim twee keer zo vaak mantelzorger als werkende mannen.

Daarom is het tijd voor een goede mantelzorgregeling zoals mantelzorgverlof van 8 weken tegen 70% doorbetaling. Dan kunnen vrouwen blijven werken en rondkomen, ook als ze mantelzorger zijn.

Wat net zo belangrijk is voor de positie van vrouwen is niet nóg meer zorg op de rug van mantelzorgers wordt gestapeld. Maar precies dat is wat dit kabinet doet door fors te bezuinigen op de zorg en de huishoudelijke zorg af te schaffen. Daardoor zullen bijna 100.000 banen van met name vrouwen verloren gaan, terwijl tegelijkertijd de zorg nog steeds nodig is. Die zorg zal onbetaald gegeven moeten worden, en dat zullen vooral vrouwen moeten gaan doen. Het kabinet pakt inkomen van vrouwen af en laat het hen onbetaald oplossen.

Maar ook de zorg voor kinderen is nog steeds ongelijk verdeeld. Ook hier zie je het zelfversterkende effect: omdat vrouwen minder verdienen dan mannen kost het minder als zij betaalde werkuren inleveren om onbetaald te zorgen voor de kinderen, dan als de man dat zou doen. Meer dan 60% van de ouders wil de zorg voor de kinderen gelijk verdelen. In de praktijk lukt dit slechts ongeveer 10% van de ouders. Als een moeder een kind krijgt heeft zij 6 jaar later ruim een derde minder inkomen. Die babyboete zien we niet bij mannen. Dit houdt vrouwen economisch afhankelijk.

Daarom zijn de kosten en het aanbod van kinderopvang cruciaal. Moeders doen het werk in de kinderopvang betaald wordt, maar onbetaald is als zij het zelf doen. Vrouwen betalen ook hier met hun inkomen en hun economische zelfstandigheid.

Het kabinet bejubelt de eigen plannen om kinderopvang nagenoeg gratis te maken. Vergeten wordt daarbij te zeggen dat lagere inkomens juist méér gaan betalen met de plannen van dit kabinet. Het kabinet wil dat 95,6% van de maximale uurprijs vergoed wordt, ongeacht het inkomen van de ouders. Voor lage inkomens betekent dit in de praktijk dat ze meer moeten betalen dan nu en de ongelijkheid groter wordt.

Ook rekenen veel kinderopvanglocaties meer dan de maximumprijs waardoor de eigen bijdrage voor ouders ook hoger wordt. Meer marktwerking gaat dit niet oplossen, want het is een resultaat van marktwerking.

Private equity-bedrijven zijn een belangrijke boosdoener. Kinderopvang die is overgenomen door private equity levert inmiddels 12% van het totale aanbod in Nederland. Het aandeel is in sommige gemeenten zelf meer dan de helft. Kinderdagverblijven van private equity-bedrijven zijn gemiddeld duurder dan andere kinderdagverblijven.

Sprinkhaankapitalisme is onverenigbaar met de vrouwenstrijd. Er moet zo snel mogelijk een verbod komen op private equity in de kinderopvang, iets waar de Tweede Kamer eerder al in meerderheid voorstemde

Vorig jaar was Equal Pay Day twee dagen eerder dan dit jaar. Met dit tempo gaat het nog jaren duren voordat vrouwen hetzelfde verdienen als mannen. De loonkloof en inkomenskloof tussen mannen en vrouwen lossen niet vanzelf op. Willen we écht dat de loonkloof en de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen verdwijnt dan is nu actie nodig.