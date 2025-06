Bericht uit Gaza: 'We willen zoals de andere mensen in de wereld leven, ver weg van geweld en honger' Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Vlak voordat de internet en telefonieverbinding met Gaza weg viel, vroeg ik aan de familie in Gaza of zij een boodschap hebben voor de wereld. Dit was de boodschap van Salama:

“Wij hopen dat de genocide en het doden snel stopt, dat de hongersnood stopt, dat er een einde komt aan de oorlog en dat er wederopbouw zal plaatsvinden. Wij willen graag zoals de andere mensen in de wereld leven, ver weg van geweld, doden, destructie en honger. De situatie in Gaza is catastrofaal en het wordt elke dag erger, en het dodental stijgt op dit moment.”

Op 3 juni vond er een zesde voedseldistributie plaats. In tegenstelling tot de chaos van de vorige keer, was die goed verlopen. Salama heeft inmiddels een Peace SOS team Gaza opgericht. Dat wil zeggen, de vrijwilligers dragen nu hesjes met het logo van Peace SOS. Dat was op het initiatief van hen. Helaas kregen we na de goed verlopen voedseldistributie al gauw het nieuws dat een jonge vrijwilliger gewond geraakt was door de bombardementen. We hopen dat hij gauw hersteld.

Alsof de genocide in Gaza al niet erg genoeg is, kwam vrijdagochtend het nieuws dat Israël Iran heeft aangevallen. Iraanse media melden tientallen doden en honderden gewonden, dat is erg verdrietig. De Nederlandse regering spreekt van ‘alarmerende aanvallen’ en roept alle partijen op om ‘zich te onthouden van verdere aanvallen en vergeldingen.’ Alhoewel dat me enigszins gerust stelt, zou het pas echt zoden aan de dijk zetten als alle landen zouden stoppen met het leveren van wapens aan strijdende partijen in het Midden-Oosten. Het regime in Iran, waar ook veel op aan te merken is, maakt zich zorgen om het lot van de Palestijnen. En dat begrijp ik. Het stoppen van de genocide in Gaza is ten eerste een humanitaire plicht. En ten tweede draagt dat ook bij aan betere relaties met Iran. Het zijn vooral de burgers die lijden onder oorlogen.

Minister Veldkamp beroept zich erop dat hij erin slaagt met Israël in gesprek te blijven. Aan de ene kant is dat knap, want vanuit Peace SOS hebben wij verschillende pogingen gedaan om met de Israëlische ambassadeur in gesprek te komen en die zijn continu afgewezen. Aan de andere kant kun je je afvragen wat de stille diplomatie van minister Veldkamp inhoudt, als Nederland maar steeds wapens blijft leveren aan Israël en de genocide in Gaza maar voort dendert. En wat is er nu gaande in Gaza, nu de internetverbindingen en telefonie sinds gisteren grotendeels zijn uitgevallen?

Nederland zou op zijn minst dienen te stoppen met het leveren van wapens aan Israël en er bij Israël en Egypte op aan dienen te dringen de grenzen met Gaza te openen voor humanitaire hulp. Echte humanitaire hulp, aan iedereen met liefde gegeven en niet waar mensen moeten vechten voor eten, begeleidt door geweerschoten. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan humanitaire hulp van de Verenigde Naties en internationale hulporganisaties.

Ik roep alle regeringen op om het leven te koesteren en om gevangenen goed te behandelen. Dat brengt mij ook bij Mark Rennes en de overige twee vrijwilligers van het hulpschip de Madleen dat naar Gaza voer om hulpgoederen te brengen. Door de Israëlische aanval op Iran dienen de vrijwilligers langer in de gevangenis te blijven. Zoals de NGO Plant een Olijfboom ook voorstelt, zou de Nederlandse regering ervoor moeten pleiten dat Mark en de andere vrijwilligers kunnen gaan en staan waar zij willen, zodat zij bijvoorbeeld over land naar een ander land kunnen reizen en van daaruit terug naar Nederland kunnen keren. Of dat zij in een hotel kunnen verblijven in plaats van in de gevangenis.

Verder denk ik ook aan de andere dappere en vreedzame mensen die nu naar de grens met Gaza lopen in de Global March on Gaza. Een groot deel van de Nederlanders is teruggestuurd naar Nederland, maar een ander deel van de mensen loopt nog door naar Gaza. Dat zij allemaal veilig mogen blijven en mogen bijdragen aan het vreedzaam openen van de grens met Egypte en Gaza, zodat er weer humanitaire hulp Gaza kan binnenkomen. “Medicijnen geen raketten,’’ zo luidt het protestbord van een van de deelnemers. En daar ben ik het hartgrondig mee eens.

Dat er gauw een staakt-het-vuren mag komen in Gaza, humanitaire hulp en vrijlating van de gijzelaars. En dat er de-escalatie mag plaatsvinden tussen Israël en Iran en dat het leven van de gewone burgers in vrede voorop mag staan.

Laten we met liefde zorgen voor elkaar en de natuur.

Voor: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

