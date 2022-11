Bergkamp legt kritiek naast zich neer en zet onderzoek naar Arib voort

Kamervoorzitter Vera Bergkamp is niet van plan het onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib te staken. Dat heeft ze de Tweede Kamer maandag per brief laten weten. Er is veel kritiek op de rol die Bergkamp speelt in de affaire-Arib, meerdere partijen hadden de voorzitter verzocht het onderzoek desnoods uit te stellen. Arib zelf spreekt van een “politieke afrekening”.