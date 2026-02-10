Aankomende D66-minister van Landbouw rolt direct de rode loper uit voor boerenlobby Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 720 keer bekeken • Bewaren

Nog voor zijn kandidatuur bekend was gemaakt, sprak de beoogde D66-minister van Landbouw Jaimi van Essen al met de voorzitter van LTO. Dat blijkt uit een bericht dat de boerenlobbyorganisatie zelf op LinkedIn heeft geplaatst. LTO-voorzitter Ger Koopmans verklaart daarin:

“Afgelopen weekend heb ik een uitgebreid kennismakingsgesprek gevoerd met beoogd LVVN-minister Jaimi van Essen. Ook sprak ik een regionale bestuurder die eerder met Van Essen heeft samengewerkt. Op basis daarvan ben ik voorzichtig positief en zie uit naar de start van een constructieve samenwerking.”

De timing van het gesprek tussen Koopmans en Van Essen is opmerkelijk. Pas op maandag werd bekendgemaakt dat de 34-jarige wethouder uit Deventer de nieuwe minister wordt. “Nog voor bekend was dat hij minister werd was LTO al welkom bij de aspirant-minister van LVVN. Bijzonder weer”, schrijft GroenLinks-PvdA-Kamerlid Laura Bromet op Bluesky.

Van Essen krijgt als minister de beschikking over een stikstoffonds ter waarde van 20 miljard euro. Dat geld zal onder meer gebruikt gaan worden om boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuur uit te kopen.

Natuurbeschermer en stikstofexpert Johan Vollenbroek concludeerde eerder al dat de minderheidscoalitie er met de gepresenteerde plannen niet in zal slagen om Nederland van het stikstofslot te halen. Hij spreekt van een “heilloze voortzetting van het beleid van Rutte IV”. “Ook toen liet D66 na om fundamentele keuzes af te dwingen. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren, met desastreuze gevolgen voor natuur, economie en rechtsstaat.”