Vollenbroek voorziet dat coalitie stikstofcrisis alleen maar verergert en er een nieuwe crisis bij komt Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 467 keer bekeken Bewaren

Johan Vollenbroek, de milieubeschermer van MOB die met veel succes de staat voor de rechter sleept omdat die zich niet aan de eigen wetgeving houdt, voorziet enorme problemen als gevolg van het coalitieakkoord.

"Mobilisation for the Environment (MOB) is geschokt over het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord 2026–2030 van D66, VVD en CDA. In plaats van een kabinet dat de wet naleeft en rechterlijke uitspraken uitvoert, kiest het nieuwe kabinet voor een juridische ramkoers die Nederland langdurig vastzet in het stikstofslot, met rampzalige gevolgen voor natuur, economie en rechtsstaat."

Vollenbroek waarschuwt in een persbericht voor een "herhaling van het falende beleid van Rutte IV". Dat betekent dat de stikstofcrisis Nederland blijft verlammen. "Ook toen liet D66 na om fundamentele keuzes af te dwingen."

"In het akkoord worden de stikstofdoelen voor 2030 doorgeschoven naar 2035. Voor de landbouw wordt slechts een vrijblijvend streefdoel geformuleerd: “Voor de landbouw wordt voor 2030 als streefdoel een bandbreedte van 23–25% reductie ten opzichte van 2019 vastgesteld.” Daarbij blijft volledig onduidelijk wat er gebeurt als dit doel niet wordt gehaald. Deze vrijblijvendheid is juridisch en ecologisch onverantwoord en strijdig met Europese verplichtingen."

De milieuorganisatie voorspelt dat de minderheidscoalitie de verlening van vergunningen volledig laat vastlopen omdat gekozen wordt voor een juridische 'oplossing' die in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en de recente uitspraak van de rechtbank in de zaak Greenpeace versus de Staat. Volgens Vollenbroek is ook het plan voor Lelystad Airport, waarbij vakantiecharters welkom worden, kansloos op basis van bestaande jurisprudentie.

Het kabinet wil graag 'aan de slag' maar uit het akkoord blijkt volgens de milieubeschermer dat de coalitie juist terugdeinst voor daadwerkelijk optreden om de problemen op te lossen:

"Opvallend is dat het woord ‘handhaving’ in het coalitieakkoord maar liefst elf keer voorkomt, maar geen enkele keer in relatie tot handhaving van het milieurecht. Zonder onafhankelijke, consequente en effectieve handhaving blijven klimaat- en milieudoelen een dode letter en blijft het land op het stikstofslot. Het ontbreken van adequate milieuhandhaving ondermijnt niet alleen natuurherstel, maar ook de rechtsstaat én de economische ontwikkeling."

Verder wordt er niet ingezet op de noodzakelijke krimp van de veestapel waardoor Nederland "blijft verzuipen in mest en ammoniakstikstof, terwijl er geen stikstofruimte ontstaat voor industrie en woningbouw".

De coalitie lijkt amper geleerd te hebben van het schandelijke falen van het vorige kabinet. Dat beweerde dat problemen konden worden 'opgelost' door in Brussel "met de vuist op tafel te slaan". Die strategie leidde tot een pijnlijke afgang. In Brussel zijn ze niet onder de indruk van dergelijk amateurisme.

Dit kabinet kiest voor eenzelfde koers, aldus MOB:

Nederland moet in 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In plaats van eindelijk werk te maken van het verbeteren van de waterkwaliteit, kondigt het kabinet in het coalitieakkoord aan zich bij de herziening van de Kaderrichtlijn Water in Brussel te willen inzetten op “simplificatie” van de richtlijn. Met andere woorden: niet de vervuiling aanpakken, maar proberen de regels te versoepelen.

Die benadering en de angst om de machtige vee-industrie aan te pakken leidt niet tot oplossingen: "Nederland blijft op deze manier tot na 2035 op het stikstofslot en riskeert ook nog een waterslot."