Belgische politica toont bikinifoto, vrouwengroepen willen actie van Google en Apple tegen Grok

Vrouwenrechtenorganisaties en digitale-burgerrechtenclubs dringen er bij Google en Apple op aan om X en de AI-tool Grok uit hun app stores te verwijderen. De software van Elon Musk ligt onder vuur omdat gebruikers de AI inzetten om seksueel getinte beelden van minderjarigen en vrouwen te maken. Indonesië en Maleisië besloten om die reden al om Grok te blokkeren.
Het is de vrouwenrechtenorganisaties een doorn in het oog dat Grok wordt ingezet voor het digitaal uitkleden van kinderen en vrouwen die daar op geen enkele manier toestemming voor hebben gegeven. In een open brief wijzen ze Apple en Google erop dat de aldus gecreëerde pornografische deepfakes in strijd zijn met hun algemene voorwaarden.
“Ze maken het mogelijk dat duizenden, zo niet tienduizenden mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, seksueel worden misbruikt via hun app stores”, schrijven de organisaties.
In verschillende landen dringen politici aan op meer actie tegen de apps van Elon Musk. De Belgische liberale politica Victoria Vandeberg deed dat vorige week op beeldende wijze. Zij toonde een bikinifoto van zichzelf die ze met Grok had gemaakt. “Mijn kleren zijn weg, het plaatje krijgt een seksuele context”, zei ze over de deepfake die ze binnen een paar seconden op haar scherm kreeg. “Vandaag de dag kan elk meisje de macht over haar foto’s verliezen. Ze heeft dan geen enkele controle meer over wat er gebeurt met dat vervalst beeld.”
