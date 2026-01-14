Belgische politica toont bikinifoto, vrouwengroepen willen actie van Google en Apple tegen Grok Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 118 keer bekeken Bewaren

Vrouwenrechtenorganisaties en digitale-burgerrechtenclubs dringen er bij Google en Apple op aan om X en de AI-tool Grok uit hun app stores te verwijderen. De software van Elon Musk ligt onder vuur omdat gebruikers de AI inzetten om seksueel getinte beelden van minderjarigen en vrouwen te maken. Indonesië en Maleisië besloten om die reden al om Grok te blokkeren.

Het is de vrouwenrechtenorganisaties een doorn in het oog dat Grok wordt ingezet voor het digitaal uitkleden van kinderen en vrouwen die daar op geen enkele manier toestemming voor hebben gegeven. In een open brief wijzen ze Apple en Google erop dat de aldus gecreëerde pornografische deepfakes in strijd zijn met hun algemene voorwaarden.

“Ze maken het mogelijk dat duizenden, zo niet tienduizenden mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, seksueel worden misbruikt via hun app stores”, schrijven de organisaties.