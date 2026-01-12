Maleisië en Indonesië nemen aanpak kindermisbruik wel serieus en blokkeren Grok, ook EU onderzoekt AI-tool Elon Musk Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 177 keer bekeken Bewaren

Terwijl Nederlandse bewindslieden het nog altijd geen enkel probleem vinden om hun boodschappen te verspreiden op een platform dat volop wordt gebruikt voor het maken van virtuele kinderporno, nemen andere overheden wel hun verantwoordelijkheid. Maleisië en Indonesië blokkeren Grok, omdat zij vinden dat digitale aanranding en seksueel getinte beelden van minderjarigen niet door de beugel kunnen.

De AI-tool van Elon Musk ligt onder vuur vanwege pornografische deepfakes. De maatregelen die de fascistische miljardair Musk recent heeft genomen om de stortvloed aan dubieuze beelden op X enigszins in te dammen, hebben de Indonesische en Maleisische autoriteiten niet overtuigd. De twee Zuid-Oost Aziatische landen vinden dat de bevolking moet worden beschermd tegen seksueel getinte nepbeelden van mensen die geen toestemming hebben gegeven voor dergelijk gebruik.

“De regering beschouwt seksueel getinte deepfakes als een serieuze schending van de mensenrechten, de waardigheid en de veiligheid van burgers in de digitale ruimte”, aldus de Indonesische minister van Digitale Zaken Meutya Hafid in een verklaring.

Ook de Europese Unie heeft een onderzoek ingesteld naar Grok. Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen heeft geen goed woord over voor de verspreiding van seksueel getinte deepfakes via X. “Ik ben geschokt dat een technologieplatform gebruikers in staat stelt om vrouwen en kinderen digitaal te ontkleden”, verklaart ze tegenover verscheidene media. “De schade die door deepfakes wordt veroorzaakt is echt.”