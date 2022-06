België wil recht op abortus vastleggen in de Grondwet

28 jun. 2022 - 16:43

@Jozias (vervolg) Dat het dat in voorkomende gevallen (zoals hier wat betreft abortus of in je voorbeeld van die strafbaarheid van homoseksualiteit) toch doet is dan wel een beslissing die genomen is in wellicht wel overwegend democratisch functionerende samenlevingen, maar de gegeven beslissingen zelf zijn niet democratisch en staan diametraal tegenover de reden waarvoor een democratie (of welke bestuursvorm dan ook) bestaat. Het valt buiten de invloedsfeer van een democratie. Het is privédomein. Deze zijn makkelijk te herkennen. Er kan niet democratisch besloten worden dat heteroseksualiteit strafbaar is. Iemand is hetero of niet. Dat feit is op niemand van invloed en het is niet afdwingbaar om 'iets anders te zijn'. Heteroseksualiteit stellen kan nimmer een democratisch besluit zijn. Je komt bij het uitvoeren van heteroseksuele handelingen op een gegeven moment in het domein waar het wel van invloed is op anderen (b.v. openbaar herkenbare) en je zou er over kunnen twisten of dit dan wel onder dat democratische domein valt. Mijn standpunt is dat er dan nog steeds een redelijk belang van de samenleving moet zijn om het democratisch te noemen, echter, zoals gezegd, daar kun je over twisten. Maar heteroseksualiteit verbieden an-sich is nimmer een democratisch besluit. Hetzelfde voor abortus. De vrouw is baas over eigen buik of je dat nou wilt of niet. Ultimo bepaald de vrouw zelf of een kind geboren wordt of niet eventueel door het benemen van het eigen leven. (vervolg2)