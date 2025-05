België pakt extreemrechtse politici op in onderzoek naar verkiezingsfraude Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 350 keer bekeken • bewaren

Afgelopen najaar werd de eerste extreemrechtse burgemeester verkozen in Vlaanderen. Guy D'haeseleer behaalde met zijn partij Forza Ninove (Vlaams Belang) bij de gemeenteraadsverkiezingen 47 procent van de stemmen: voldoende voor een meerderheid. Het was een uiterst krappe meerderheid. Als er 100 stemmen anders waren uitgebracht, had D'haeseleer het vanwege het cordon sanitaire niet tot burgervader van Ninove geschopt.

Al direct rezen er vragen over de rechtmatigheid van de uitslag. Er zou zijn gerommeld met volmachtstemmen. Dat vermoeden werd versterkt doordat er in Ninove extreem veel volmachtstemmen werden uitgebracht. Daar zaten ziektebriefjes bij die regelrecht gekopieerd bleken te zijn.

Zeven maanden later gaat het onderzoek naar de fraude een nieuwe fase in. Op dinsdag pakten de Belgische autoriteiten acht rechtsextremisten uit de entourage van D'haeseleer op. Het gaat onder meer om twee schepenen (wethouders). Een van hen is Malika Sclacmender, de bonusdochter van de burgemeester. Daarnaast werden er twee gemeenteraadsleden opgepakt en nog eens drie mensen die in oktober op de lijst van Forza Ninove stonden, meldt VRT NWS.