Eerste extreemrechtse burgemeester gekozen in Vlaanderen

Guy D'haeseleer van het Vlaams Belang wordt de eerste extreemrechtse burgemeester in Vlaanderen. Andere Vlaamse partijen willen nog altijd niet met extreemrechts samenwerken, maar D'haeseleer behaalde met zijn partij Forza Ninove bij de gemeenteraadsverkiezingen genoeg stemmen voor een meerderheid. Forza Ninove haalde 47,4 procent van de stemmen: dat is voldoende voor meer dan de helft van de zetels.

De Belgische justitie doet nog wel onderzoek naar onregelmatigheden bij de verkiezingen in Ninove. Er zou zijn gerommeld met volmachtstemmen.

D'haeseleer zit al dertig jaar in de gemeenteraad van Ninove. Hij werd met zijn partij herhaaldelijk de grootste, maar de andere partijen hielden het cordon sanitaire in stand, onder meer omdat D'haeseleer zes jaar geleden in opspraak kwam vanwege een racistische Facebook-post.