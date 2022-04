Belastingdienst en ministerie al lang op de hoogte van discriminatie maar hielden dit stil voor Tweede Kamer

Twee weken geleden bleek uit onderzoek van PWC dat de Belastingdienst op grove wijze discrimineerde door afkomst, leeftijd en religie als criteria voor hun fraudemonitor te gebruiken. Nu meldt Trouw dat dit al zeker anderhalf jaar bekend was bij de Belastingdienst en ook het ministerie van Financiën wist hier al ruim een jaar van. Ondanks herhaaldelijke vragen van de Tweede Kamer, werd hier niets over gezegd.

Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, Financiën) zei ‘geschrokken’ te zijn van de onthullingen van Trouw. De krant ontdekte samen met RTL Nieuws echter dat al in juli 2020 intern alarm was geslagen. Toch werd de Tweede Kamer in de maanden erop, in de volle hevigheid van de debatten rond het Toeslagenschandaal, niet ingelicht. Ook vragen van journalisten bleven onbeantwoord.