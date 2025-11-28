BNNVARA Logo
BBC doodsbang voor oranje fascist: journalisten mogen Rutger Bregmans Trump-opmerking niet herhalen

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
364 keer bekeken
ANP-416902454

De BBC heeft niet alleen een passage uit de prestigieuze Reith-lezing van Rutger Bregman geschrapt waarin hij Donald Trump "de meest openlijk corrupte president in de Amerikaanse geschiedenis" noemde, BBC-journalisten mogen de geschrapte uitspraak zelfs niet herhalen in hun eigen berichtgeving daarover. Dat meldt The Guardian.

Presentator Ros Atkins moest in plaats daarvan op de radio melden: "Om juridische redenen kunnen we u niet vertellen wat die zin was." Bregman spreekt van lafheid en ziet het als bewijs van zijn stelling: instellingen die zichzelf censureren uit angst voor machthebbers.

De omroep zegt het besluit te hebben genomen op advies van juristen, nadat Trump eerder dreigde met een rechtszaak van 5 miljard dollar wegens een foutieve montage in een Panorama-documentaire. Daarin werden beelden van Trumps toespraak op 6 januari 2021, de dag dat zijn gewelddadige aanhang een staatsgreep probeerde te plegen, verkeerd werden gemonteerd. Dit leidde uiteindelijk tot het aftreden van directeur-generaal van de BBC Tim Davie en nieuwschef Deborah Turness.

actueel, bbc, rutger bregman, donald trump
