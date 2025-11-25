Rutger Bregman mag Trump niet corrupt noemen van de BBC

De Nederlandse schrijver en historicus Rutger Bregman is door BBC gecensureerd. Bregman was dit jaar verkozen om de prestigieuze Reith Lecture te houden. Daarin omschreef hij Trump als "de meest openlijk corrupte president uit de Amerikaanse geschiedenis". De lezing was vier weken geleden opgenomen voor 500 mensen in het BBC Radio Theatre. Bij de uitzending bleek de zin opeens spoorloos verdwenen.

Bregman noemt de ingreep ironisch, omdat zijn lezingenreeks juist gaat over de lafheid van hedendaagse elites die buigen voor autoritarisme. Hij vermoedt dat de BBC uit angst handelt, nadat Trump de omroep voor miljarden dreigde aan te klagen wegens een uitzending van actualiteitenprogramma Panorama. In die uitzending had de BBC in de uitspraken van Trump rondom de MAGA-terreuraanval op het Amerikaanse Capitool geknipt. Die zaak leidde eerder al tot het vertrek van topfunctionarissen bij de BBC.