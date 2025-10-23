BBBouw half miljoen woningen in gevaar door vertragingspolitiek BBB Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

De bouw van een half miljoen woningen dreigt de komende jaren vast te lopen. Die waarschuwing geven de provincies, zo meldt het ANP. De belangrijkste reden voor de dreigende vertraging is de door BBB in stand gehouden stikstofcrisis. Daarnaast spelen ook de problemen op het stroomnet een rol.

Ruim de helft van alle nieuwbouw ligt binnen 5 kilometer van stikstofgevoelige natuur. Het is moeilijk om daar vergunningen voor te krijgen, omdat de stikstofuitstoot in Nederland nog altijd veel te hoog is. De uitstoot is veel te hoog omdat BBB de afgelopen jaren elke poging om het probleem te verhelpen, heeft geblokkeerd.

BBB besloot bij toetreding tot het kabinet het stikstofbeleid van het vorige kabinet overboord te kieperen. De BBB’ers stellen alles in het werk om te voorkomen dat het stikstofprobleem wordt opgelost. Wie de stikstofuitstoot significant omlaag wil brengen, ontkomt er namelijk niet aan om de Nederlandse veestapel flink in te krimpen. Maar BBB heeft letterlijk schijt aan woningzoekenden.