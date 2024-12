BBBekrompen Caroline van der Plas wil wel speciale dagen voor varkens en boerinnen, maar geen Paarse Vrijdag

Als het over LHBTQIA+ gaat, spreekt de BBB-leider neerbuigend over een letterbak . Dat er homo’s bestaan begrijpt ze inmiddels, maar dat er nog meer mogelijk is qua seksuele voorkeur of genderidentiteit gaat er nog altijd niet in. In haar afkeer van Paarse Vrijdag steekt Populientje zelfs de meest conservatieve gelovigen naar de kroon.

Paarse Vrijdag is de jaarlijkse dag waarbij op scholen aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit. Kinderen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat iedereen er mag zijn. Het is een “protest tegen bekrompenheid”, schreef Abbie Chalgoum deze vrijdag op Joop.nl. Dat verklaart vermoedelijk waarom de BBBekrompen BBB-voorvrouw zo’n moeite heeft met de dag. Van der Plas, die in het verleden homofobe tweets plaatste, schreef deze vrijdag op X: “Bij BBB vieren we elke dag dat we zijn wie we willen zijn. Hebben we geen speciale dag voor nodig.”