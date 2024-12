Paarse Vrijdag: protest tegen bekrompenheid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Abbie Chalgoum Acteur, auteur, docent en theatermaker

Laten we het maar even hebben over Paarse Vrijdag. Een dag waarop je even niet hoeft te doen alsof het leven een hetero-feestje is. Een dag om te vieren dat je mag zijn wie je bent. Of nou ja, dat íémand het viert, want als ik de verhalen lees, is het voor velen eerder overleven. Posters van muren gescheurd, regenboogvlaggen in de hens, en kinderen die thuisblijven omdat ze geen zin hebben in zwarte blikken en nog zwartere zielen. En dan zeggen sommige scholen: “Laten we maar een respectdag doen voor iedereen.” Respectdag? Ja hoor, net zo overtuigend als een baksteen in een soepje.

Het is 2024, mensen! En we hebben het nog steeds over basisrechten alsof het een of andere optionele upgrade is. Alsof je bij je geboorte kunt kiezen: “Wil je gelijkheid? Of ga je voor de gratis proefperiode van onderdrukking?” Maar nee, lhbti-jongeren worden dagelijks gepest, bespuugd, en met stinkbommen begroet. En dan moeten wij ze vertellen: “Kom op, wees trots op jezelf!” Trots? Ze mogen al blij zijn als ze heelhuids thuis komen.

Ik hoor de tegenstanders al mopperen: “Moet dat nou allemaal, al die aandacht? We hebben toch al Coming-Outdag en Pride-maand?” Ja, want gelijkheid kun je blijkbaar op een kalender afvinken. Net als Valentijnsdag. Eén dag per jaar zeggen: “Ik hou van je, schatje.” De rest van de tijd kun je weer heerlijk homofoob zijn. Hoe krom wil je het hebben?

En dan die ouders die zeggen: “Ik wil niet dat mijn kind daarmee wordt geconfronteerd.” Geconfronteerd? Waarmee dan? Met liefde? Met acceptatie? Met het idee dat je iemand niet hoeft te haten omdat ze toevallig van een ander soort mensen houden? Ja, confronterend hoor, als je hele wereldbeeld in elkaar zakt omdat een klasgenoot in paars naar school komt.

Maar weet je wie ik écht een hart onder de riem wil steken? Die lhbti-jongeren die ondanks alles naar school gaan. Die toch die vlag ophangen, die in hun eentje in dat paarse shirt staan, terwijl de rest van de klas zwart draagt. Jullie zijn de echte helden. Jullie laten zien dat je je niet klein laat maken door bekrompenheid. Dat je sterker bent dan een TikTok-video waarin ze je “knettergek” noemen.

En tegen die scholen die Paarse Vrijdag willen afschaffen: Schaam je kapot. Het is jullie taak om je leerlingen te beschermen. Niet om je oren te laten hangen naar een stel schreeuwers met teveel vrije tijd. Zeg tegen ze: “Hier vieren we dat iedereen erbij hoort. Punt uit.” Geen respectdag, geen halfbakken “Be Yourself-dag”. Paarse Vrijdag. Want het is nodig. Heel hard nodig.