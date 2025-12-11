BBB-staatssecretaris jokt van niet, maar Amerikanen hebben straks wél toegang tot DigiD Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 2727 keer bekeken Bewaren

Demissionair BBB-staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken) zweerde bij hoog en bij laag dat DigiD Nederlands blijft, ook na een Amerikaanse overname, en dat koper Solvinity géén toegang heeft tot persoonsgegevens. Uit onderzoek van Follow the Money (FTM) blijkt dat dit niet klopt en dat de Amerikanen straks wel degelijk bij al je informatie kunnen.

Cybersecurity-experts maken duidelijk dat Solvinity wél technische toegang heeft tot DigiD-data. Het bedrijf beheert namelijk zowel de servers, opslag én de beveiliging waarop de DigiD-software draait. Volgens deskundigen betekenen de afspraken tussen de overheid en Solvinity niet meer dan "een belofte" die het bedrijf zelf kan omzeilen. De Amerikaanse overheid kan via wetgeving zoals de CLOUD Act data opeisen bij Amerikaanse bedrijven, ook als die data op Europese servers staan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert uit te sluiten dat Solvinity bij gevoelige DigiD-gegevens kan komen en wil uit "veiligheidsoverwegingen" niet zeggen welke concrete technische maatregelen zijn getroffen. Het kabinet moet nog beslissen of de overname doorgaat. Er zijn tal van redenen te noemen waarom het Trump-regime onbetrouwbaar is. Nog los van de woekerende corruptie in eigen land, pleit het Trump-regime expliciet voor verzwakking van de Europese Unie, onder meer door het actief steunen van antidemocratisch extreemrechts. Om maar wat te noemen.