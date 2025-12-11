VS wil sociale media van álle toeristen zien, ook gegevens familie en DNA-profiel afstaan Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 431 keer bekeken Bewaren

Alle toeristen die naar de Verenigde Politiestaten van Amerika willen reizen, moeten straks hun sociale media-activiteit van de afgelopen vijf jaar openbaar maken. De nieuwe maatregel geldt ook voor bezoekers uit 42 landen die nu nog zonder visum naar de VS kunnen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Het Trump-regime kondigde deze week aan dat reizigers ook alle telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en e-mailadressen van het afgelopen decennium moeten opgeven. Van henzelf, maar ook van familieleden. Daarnaast worden biometrische gegevens zoals gezichtsscans, vingerafdrukken en DNA-profielen verplicht. De maatregel is gebaseerd op een presidentieel decreet van Donald Trump uit januari, waarin hij opdracht gaf bezoekers te weren die "vijandige houdingen" hebben tegenover Amerikaanse burgers, cultuur of grondbeginselen. Wat inhoudt dat Trump een kleinzielig dictatortje is dat moet huilen als iemand iets lelijks over hem zegt.