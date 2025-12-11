VS wil sociale media van álle toeristen zien, ook gegevens familie en DNA-profiel afstaan

Alle toeristen die naar de Verenigde Politiestaten van Amerika willen reizen, moeten straks hun sociale media-activiteit van de afgelopen vijf jaar openbaar maken. De nieuwe maatregel geldt ook voor bezoekers uit 42 landen die nu nog zonder visum naar de VS kunnen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.
Het Trump-regime kondigde deze week aan dat reizigers ook alle telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en e-mailadressen van het afgelopen decennium moeten opgeven. Van henzelf, maar ook van familieleden. Daarnaast worden biometrische gegevens zoals gezichtsscans, vingerafdrukken en DNA-profielen verplicht. De maatregel is gebaseerd op een presidentieel decreet van Donald Trump uit januari, waarin hij opdracht gaf bezoekers te weren die "vijandige houdingen" hebben tegenover Amerikaanse burgers, cultuur of grondbeginselen. Wat inhoudt dat Trump een kleinzielig dictatortje is dat moet huilen als iemand iets lelijks over hem zegt.
Het toerisme naar de VS is sinds Trumps aantreden al fors gedaald. Californië verwacht dit jaar 9 procent minder buitenlandse bezoekers, terwijl het aantal Canadese bezoekers met ruim een kwart is afgenomen. De nieuwe eisen vormen een extra complicatie voor het WK voetbal dat volgend jaar in de VS, Canada en Mexico wordt gehouden, waar miljoenen bezoekers op worden verwacht. Los van de nieuwe privacyschendingen hebben bezoekers aan het WK, of de VS in het algemeen, ook Trump-Gestapo ICE en diens fascistische razzia's te vrezen.
Meer over:actueel, verenigde staten, politiestaat
