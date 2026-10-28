Eelco Heinen (VVD) beweert oplossing voor box 3 te hebben, maar weigert die te delen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 276 keer bekeken • Bewaren

De minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) tergt de oppositie tot het uiterste. Hij beweert dat hij het probleem met box 3 heeft opgelost, maar weigert ondertussen die oplossing met de oppositiepartijen te delen. Het gevolg is dat niemand weet welke dekkingsmaatregelen Heinen neemt voor de aanpassingen in box 3. Dat meldt BNR .

“'We hebben geen nieuw voorstel gezien', aldus Pro-Kamerlid Luc Stultiens. 'We wachten al een half jaar op een serieus voorstel met dekking en het verbaast mij hoe rommelig het verloopt.' Stultiens zat gisteravond samen met partijleider Jesse Klaver met het kabinet aan tafel om over de problemen met het belastingplan en box 3 te bespreken.”

Niet alleen PRO tast in het duister. Dat geldt ook voor de andere oppositiepartijen die met het kabinet onderhandelen. De minister van Financiën is er om onduidelijke redenen wel van overtuigd dat zijn voorstellen op een breed draagvlak in de Tweede en Eerste Kamer kunnen rekenen. De steun van oppositiepartijen is nodig om de aanpassingen aangenomen te krijgen.

Uiterlijk maandag moet Heinen het nieuwe dekkingsvoorstel én het spoedadvies van de Raad van State over de box 3-plannen naar de Kamer sturen.