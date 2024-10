BBB-senator waarschuwt Faber: asielcrisis bestaat helemaal niet Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 910 keer bekeken • bewaren

Terwijl BBB in de Tweede Kamer inmiddels als bijwagen van de PVV fungeert, zitten er in de Eerste Kamer nog BBB’ers die zelfstandig kunnen nadenken. Senator Arie Griffioen verklaart tegenover NRC dat hij niet vindt dat er een asielcrisis is. Dat is pikant, omdat hij in de Eerste Kamer asiel in zijn portefeuille heeft namens de Big Agro-partij.

Volgens Griffioen zou Marjolein Faber er onverstandig aan doen om noodwetgeving door te drukken. In de Eerste Kamer zal de asielcrisis zeker worden afgeschoten, is zijn verwachting. “Dat is een risico, want dan moet het kabinet alles weer terugdraaien. Dat wordt chaos.”