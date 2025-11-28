BBB-senator hekelt extreemrechtse pro-Israël koers partij en stapt over naar D66

Arie Griffioen, Eerste Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging (BBB), stapt over naar de D66-fractie. Dat meldt RTL Nieuws. In een brief aan Kamervoorzitter Mei-Li Vos schrijft Griffioen zich niet langer te herkennen 'in de koers die de BBB vaart'.
RTL Nieuws schrijft:
Als voorbeelden noemt hij het standpunt van de BBB om de spreidingswet in te trekken, het strafbaar stellen van illegaliteit en hulp aan mensen zonder verblijfsstatus, en het idee van een tijdelijke asielstop. Ook op andere dossiers, zoals het standpunt over sancties tegen Israël, verschillen de opvattingen sterk. "In het standpunt over Israël, waarin het opleggen van sancties wordt afgewezen en het leed in Gaza onvoldoende wordt meegewogen, mis ik de redelijkheid en de menselijke bewogenheid die voor mij essentieel zijn", schrijft Griffioen.
Het is de tweede keer dit jaar dat een BBB'er de overstap maakt naar D66. In juni ging senator Robert Croll Griffioen al voor. Die zei destijds zich niet te kunnen vinden in de lakse houding van het kabinet ten opzichte van de genocide die Israël pleegt in Gaza.
