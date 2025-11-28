BBB-senator hekelt extreemrechtse pro-Israël koers partij en stapt over naar D66

Als voorbeelden noemt hij het standpunt van de BBB om de spreidingswet in te trekken, het strafbaar stellen van illegaliteit en hulp aan mensen zonder verblijfsstatus, en het idee van een tijdelijke asielstop. Ook op andere dossiers, zoals het standpunt over sancties tegen Israël, verschillen de opvattingen sterk. "In het standpunt over Israël, waarin het opleggen van sancties wordt afgewezen en het leed in Gaza onvoldoende wordt meegewogen, mis ik de redelijkheid en de menselijke bewogenheid die voor mij essentieel zijn", schrijft Griffioen.