BBB raakt senator kwijt aan D66 vanwege lakse houding kabinet rond genocide in Gaza

De BoerenBedrogBeweging (BBB) verliest opnieuw een senator in de Eerste Kamer. Robert Croll, voormalig rechter en oud-bestuurslid van het Rode Kruis, heeft besloten zich aan te sluiten bij de D66-fractie. Dat meldt RTL Nieuws. Croll kan zich niet vinden in de lakse houding van het kabinet, waar BBB deel van uitmaakt, ten opzichte van de genocide die Israël pleegt in Gaza.

RTL schrijft dat Croll zich aangetrokken voelde tot de BBB vanwege de aandacht voor teleurgestelde kiezers. Maar als voormalig magistraat en Rode Kruis-bestuurder hecht hij groot belang aan de rechtsstaat en mensenrechten. "Croll wil meer focus op internationale politiek en rechtsstaatvraagstukken," aldus bronnen.

De overstap van Croll volgt slechts twee weken na het vertrek van collega-senator Eric Kemperman, die ervoor koos als eenmansfractie verder te gaan. Voor de BBB betekent dit een forse aderlating in korte tijd. De extreemrechtse coalitie houdt nu nog maar 28 van de 75 Eerste Kamerzetels over. Dat is ruim onder de benodigde 38 voor een meerderheid. Eerder leek samenwerking met kleinere extreemrechtse partijen als JA21, Forum voor Democratie en de SGP nog een optie, maar met 14 BBB-zetels is nu ook die route onhaalbaar.

Partijleider Caroline van der Plas is niet de spreken over de overstap. "Onze koers is onveranderd gebleven," zegt ze. Dat is een opmerkelijke uitspraak, vooral omdat Van der Plas afgelopen weekend op haatplatform X opeens aankondigde dat de partij onder meer in de coalitie zit wegens het "beteugelen van de islamisering", iets dat niet in het partijprogramma staat. Het toont vooral de verdere ruk naar extreemrechts die Van Der Plas heeft gemaakt sinds ze haar liefde voor Pieter Omtzigt heeft ingeruild voor het slaafs volgen van de PVV van Geert Wilders.

Eerste Kamerfractievoorzitter Ilona Lagas wijst op het democratische mandaat: "Deze zetel behoort toe aan de BBB-kiezers. Een ideologische draai rechtvaardigt het behouden van die zetel niet." Nadat in 2023 in de Tweede Kamer Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij van JA21 en Lilian Helder van de PVV met behoud van hun zetel overstapten naar BBB vond de partij dat nog prima.