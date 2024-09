BBB-minister Wiersma na krankzinnig debat overstag, belooft einde aan marteling met stroomstok

Onder druk van vrijwel de gehele Tweede Kamer is BBB-minister Femke Wiersma woensdagmiddag toch schoorvoetend akkoord gegaan met een verbod op stroomstootwapens in de veehouderij.

Ze besloot zich neer te leggen bij de wens van de meerderheid na een krankzinnig debat waarin ook de drie coalitiegenoten NSC, VVD en PVV zich tegen de bewindsvrouw keerden. BBB stond volledig alleen in de Kamer . De overige Kamerleden vonden het onbegrijpelijk dat Wiersma door wilde gaan met dierenmishandeling terwijl haar voorganger Piet Adema (ChristenUnie) al had beloofd dat er een einde zou komen aan deze praktijk.

Wiersma’s hardnekkige weigering om zich neer te leggen bij de meerderheid leidde tot verbijstering in de Kamer. “Wat zitten we hier in vredesnaam te doen”, vroeg Thom van Campen (VVD), eerder een van de aanjagers van een verbod op stroomstootwapens. Dion Graus (PVV) zei dat hij acht jaar lang “tering hard” had gewerkt om het dierenleed terug te dringen.