BBB krimpt verder, fractie zet losgeslagen senator Robert van Gasteren buiten

Ze zouden wel eventjes het land gaan regeren en met hun boerenverstand tonen hoe het allemaal moet. Drie jaar geleden werd de vanuit de agro-industrie opgezette partij BBB, na een uitgekiende marketingcampagne met omgekeerde vlaggen, door de goedgelovige kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen tot grootste gemaakt. Het politieke landschap werd volledig omgeploegd maar iets vruchtbaars leverde dat niet op. De senaatsfractie van BBB was weliwaar meteen de grootste met 16 zetels maar inmiddels is bijna een derde van de BBB-senatoren overgestapt naar een andere partij of voor zichzelf begonnen.

Dinsdag zette de BBB-fractie een vijfde lid buiten de deur. Senator Robert van Gasteren, overduidelijk niet een van de felste lichten in de duisternis, zegde vrijdag publiekelijk zijn lidmaatschap op tijdens een natuurlijk weer tumultueuze partijvergadering waar het ook definitief tot een breuk kwam met professioneel onruststoker Mona Keijzer. Zij was tot voor kort premierskandidaat van de partij maar wordt inmiddels door andere fractieleden niet meer gepruimd. Van Gasteren, medeoprichter van een Amerikaans adviesbureau, maakte op zijn onnavolgbare manier duidelijk dat hij weliswaar uit de partij stapte maar wel deel wilde blijven uitmaken van de Eerste Kamerfractie. De resterende fractieleden blijken dat niet te zien zitten en zetten hem nu buiten.

Fractievoorzitter Ilona Lagas vindt dat een Kamerlid BBB alléén kan vertegenwoordigen als diegene ook lid is van de BBB: „Voor de BBB is het lidmaatschap geen formaliteit, maar een wezenlijk onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbondenheid met de partij en haar leden,” aldus Lagas. Wel zegt ze ‘te balen’ van de situatie: „Dit had zo niet gehoeven.” (...) Van Gasteren behoudt zijn zetel voorlopig, laat hij weten aan deze nieuwssite. Hij gaat waarschijnlijk door als onafhankelijk Kamerlid, maar wil ‘eerst een paar dagen nadenken’ voordat hij de knoop definitief doorhakt. Van Gasteren is in ieder geval de vijfde BBB’er die de fractie in deze periode verlaat.

Er zijn nu nog elf fractieleden van BB over. Twee anderen stapten over naar D66, een bekeerde zich tot het echte fascisme van FVD en een ander begin voor zichzelf. De partij strompelt zo gestaag richting de mestvaalt van de geschiedenis. PRO, voorheen GroenLinks-PvdA, is inmiddels de grootste fractie in de Eerste Kamer, met 14 zetels.

De politieke chaos wordt intussen alleen maar groter, met dank aan de BBB-kiezers.