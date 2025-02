BBB en SGP openen aanval op abortus en zetten vrouwenrechten verder op losse schroeven Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 2256 keer bekeken • bewaren

BBB en SGP willen dat abortusklinieken voortaan verplicht registreren wat de beweegredenen zijn voor een abortus. Dat meldt Trouw. Staatssecretaris Karremans (Medische Ethiek, VVD) weigert en zegt dat zo'n registratieplicht stigmatiserend is voor vrouwen.

BBB en SGP zeggen zo'n onderzoek te willen "vanwege de stijging van het aantal abortussen". In Nederland is weliswaar het aantal uitgevoerde abortussen sinds 2022 iets gestegen, net als in andere landen, maar Nederland behoort samen met Denemarken nog altijd tot de landen in Europa met het laagste aantal abortussen. Dat is mede te danken aan goede seksuele voorlichting, zo meldt de Rutgers Stichting. Het zijn onder meer BBB en de SGP die zich fel uitspreken tegen seksuele voorlichting op scholen.

Karremans zegt dat zolang hij in functie is, er pertinent geen registratie komt. “Het geeft vrouwen het gevoel zich te moeten verantwoorden richting de overheid over hun besluit. Ik ga dat niet doen. Het levert alleen maar schade op”, zegt Karremans.

Trouw schrijft:

Volgens de VVD-fractie wekt de motie de suggestie “dat vrouwen lichtzinnig en gemakkelijk kiezen voor abortus”, aldus Kamerlid Harry Bevers. Vrouwen kunnen slachtoffer zijn van verkrachting, “alleen al daarom is vragen om registratie hardvochtig”. D66-Kamerlid Wieke Paulusma verwijt SGP en BBB dat zij een karikatuur maken van de abortuszorg. “Alsof het een afhaalbalie is, terwijl de praktijk in Nederland heel zorgvuldig is.”