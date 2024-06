BBB en NSC laten in laatste debat met Rutte zien dat ze echt helemaal niets snappen van de EU Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

Het nieuwe ultrarechtse kabinet verwacht veel van Brussel. De coalitiepartijen willen dat Nederland een Europese opt-out op het gebied van migratie krijgt, ze eisen dat Nederlandse veehouders al decennia bestaande Europese milieuregels kunnen overtreden en ze hopen ook nog eens 1,6 miljard euro per jaar te kunnen besparen op de EU.

Volgens deskundigen is de haalbaarheid van al deze plannen uit het hoofdlijnenakkoord, eufemistisch geformuleerd, niet zo groot. Zomaar wat eisen formuleren en dan met je vuist op tafel slaan in Brussel is niet de manier om iets voor elkaar te krijgen. Dat moest ook Caroline van der Plas eind mei toegeven nadat ze naar Brussel was gereisd: “Zo werkt het niet.”

Het lerend vermogen bij BBB is echter beperkt, want in het laatste Kamerdebat met demissionair premier Mark Rutte op dinsdag spreidde de partij opnieuw een schrikbarend gebrek aan kennis over de EU tentoon. De Big Agro-partij kreeg daarbij steun van Pieter Omtzigt, die ondanks zijn jarenlange Kamerlidmaatschap namens het pro-Europese CDA ook geen kaas heeft gegeten van de werking van de EU.

Omtzigt en BBB’er Henk Vermeer pleitten tijdens het debat voor het aanstellen van een nieuwe Eurocommissaris die “opkomt voor de belangen van Nederland”. Het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Commissie moet “op hoofdlijnen de hoofdlijnen van het hoofdlijnenakkoord” steunen, vindt Omtzigt. De oppositie en Rutte hoorden de pleidooien hoofdschuddend aan, zo blijkt uit een verslag van NRC.

“Henri Bontenbal (CDA) wees erop dat een Eurocommissaris vijf jaar zit, langer dan het kabinet. „Is het niet een rare vereiste dat een Eurocommissaris een akkoord uit een land moet ondertekenen, terwijl die Eurocommissaris het programma van de Europese Commissie moet uitvoeren?” (…) Ook Jan Paternotte van D66 liet zich er kritisch over uit. „Wil hij nu dat iemand ver buiten de Tweede Kamer zich aan het hoofdlijnenakkoord moet houden?” Rutte deelde deze kritiek. „Het is niet dé Nederlandse commissaris. Het is de commissaris die door Nederland wordt voorgedragen”, stelde de premier. Op vragen van Paternotte zei hij dat door zijn kabinetten voorgedragen kandidaten voor de Europese Commissie in het verleden nooit geïnstrueerd waren om een kabinets- of landsbelang te verdedigen.”

Ook Christoph Schmidt, een parlementair verslaggever van Trouw die jarenlang Europa-correspondent was, kon zijn oren niet geloven. Op X schreef hij over de curieuze eis van Omtzigt: “Zo. Werkt. De. EU. Niet. Het kabinet neemt het hoofdlijnenakkoord mee naar Brussel. Eurocommissarissen staan voor het gehele EU-belang.”

Schmidt legt aan de hand van de benoeming van Timmermans in 2019 uit waarom het een bizar idee is om te denken dat een Eurocommissaris de agenda van een nationaal kabinet zou uitvoeren: de benoeming van de PvdA’er werd geregeld door een kabinet waar de PvdA niet eens in zat.

De Trouw-journalist doceert verder: “Tot twee keer toe opperde @PieterOmtzigt de theoretische mogelijkheid dat er een Nederlandse Eurocommissaris voor Landbouw komt. Die komt er niet. De EC-voorzitter houdt kandidaten normaal gesproken ver weg van hun nationale stokpaard-dossiers.”