BBB blundert weer, brandweer en busvervoer onbedoeld de klos van bezuinigingen

De VVD was bij de onderhandelingen over de financiën van het kabinet de enige partij met enige kennis van zaken, blijkt nu weer. Er zijn daardoor snoeiharde afspraken gemaakt met dramatische gevolgen voor de gewone burger. Onder het mom van snijden in de ‘bureaucratie’ worden bijvoorbeeld ook brandweerdiensten en het openbaar vervoer zwaar getroffen te worden. De zogenoemde 'kaasschaafmethode' is in de praktijk namelijk gewoon een gehaktmolen. Dat hadden de onderhandelaars kennelijk niet door. Oppositiepartijen spreken van tenenkrommende toestanden terwijl opnieuw blijkt dat regeringspartij BBB van financiën geen kaas gegeten heeft.

Bij gemeenten en in politiek Den Haag heerst groot ongemak over geplande bezuinigingen op subsidies voor gemeenten. (…) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag zitten daardoor bijvoorbeeld vanaf 2026 met 110 miljoen euro minder ov-budget, dat is niet op te vangen met minder administratie of een ambtenaar minder. Nieuwe tram- of metrolijnen zijn kostbaar, schrijven gemeenten in een brandbrief. Kaartjes voor bus, tram en metro kunnen zomaar twaalf procent duurder worden en buslijnen zullen sneuvelen.

Tweede Kamerlid Henk Vermeer, die deel uitmaakte van het onderhandelingsteam dat het coalitieakkoord opstelde, erkent dat hij geen idee had van de desastreuze gevolgen van zijn beslissingen. Hij beroept zich op onkunde: “We zijn bij het sluiten van het hoofdlijnenakkoord niet zo diep per ministerie gegaan, het was niet onze bedoeling om het openbaar vervoer zo te beperken. We wilden besparen zonder dat het veel pijn zou doen.” Eerder ging het ook al mis toen de boerse burgers over financiën afspraken maakten.