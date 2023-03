Dit zijn de nieuwe BBB’ers: een spammer, een antivaxxer en een complotdenker Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

Bij de selectie van kandidaten voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer probeerde BBB risico’s te vermijden, meldde NRC afgelopen week. “Elke kandidaat moet genoeg tijd krijgen om idioot gedrag te vertonen”, zei BBB-medeoprichter Henk Vermeer in de krant. Op die manier wilde de partij dubieuze kandidaten er tijdig uitwerken.

Maar heeft deze strategie ook gewerkt? Dat is maar zeer de vraag, zo blijkt uit een artikel van Het Parool over enkele nieuw gekozen BBB’ers in Noord-Holland.

Wat te denken bijvoorbeeld van de nummer twee in Noord-Holland, Vincent Valk? Hij is eigenaar van de beroemde Hollandsche Manege tussen de Amsterdamse Overtoom en Vondelstraat. In 2019 luidde de stichting Dier&Recht de noodklok omdat de paarden in de manege erbarmelijk worden behandeld. Zo waren er bij verscheidene paarden zichtbare verwondingen. “We hebben gezien dat een kreupel paard een half uur werd bereden door een persoon met overgewicht”, aldus de dierenrechtenorganisatie.

Deze week kwam aan het licht dat Valk de klanten van de manege illegaal had gespamd met een oproep om op hem te stemmen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is zo’n politieke e-mailcampagne in strijd met de wet. De persoonlijke gegevens van de paardrijders mogen niet worden gebruikt voor een doel waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven.

Valk is niet de enige kandidaat waarop wel het een en ander valt aan te merken. Zo is er ook nog Alexander Grassi, lijsttrekker van de BBB voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en nummer 14 op de Statenlijst. Op Twitter ontpopt hij zich als een antivaxxer die ook de coronatesten niet vertrouwt.