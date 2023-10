BBB-bestuurder in opspraak door subsidierel en bizarre burenruzie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 714 keer bekeken • bewaren

En weer is een BBB-bestuurder het middelpunt van een controverse. Deze keer gaat het om Rolf Woolderink, bestuurder bij het waterschap Vechtstromen. Er zijn twijfels of hij aan hem verstrekte subsidies voor een viskweekproject wel juist heeft besteed, meldt Tubantia. De twijfels kwamen aan het licht als gevolg van een enorme burenruzie waarin Woolderink is verwikkeld. De BBB’er lijkt met zo ongeveer alle buren overhoop te liggen. Hij diende maar liefst twintig handhavingsverzoeken in tegen buurtbewoners.

Tubantia schrijft: “De verzoeken van Woolderink waren een reactie op de handhavingsverzoeken die vanuit de buurt waren ingediend tegen de illegale acties van Woolderink. Hij heeft onder meer een aarden wal bij zijn woning in Azelo opgeworpen. Ook creëerde hij op zijn terrein meerdere vijvers zonder vergunning. De gemeente Hof van Twente legde hem daarom meerdere dwangsommen op. Alle gerechtelijke procedures van Woolderink tegen die dwangsommen vielen tot nu toe in zijn nadeel uit. De gemeente wil daarom nu een bedrag van 24.000 euro incasseren. Dat Woolderink in reactie daarop tal van handhavingsverzoeken indiende tegen zijn buren, heeft in Azelo kwaad bloed gezet.”

De acties van Woolderink hebben ertoe geleid dat de buurtbewoners zijn buitenissige gedrag in een brief aan het waterschap aan de kaak hebben gesteld. Vooralsnog houdt BBB de eigen bestuurder echter de hand boven het hoofd.

Eerder deze week trad BBB’er Jurie van den Berg, gedeputeerde in Flevoland, af na aanhoudende kritiek op zijn functioneren. Van den Berg bleef precies lang genoeg in functie om twee jaar wachtgeld te kunnen opstrijken. Dat is pijnlijk voor partijleider Caroline van der Plas die eerder kritiek uitte op het wachtgeld voor Frans Timmermans. Haar nummer twee, Mona Keijzer, maakt ook al sinds 2021 gebruik van wachtgeld.