Kwakkelende BBB-gedeputeerde stapt op precies na het verstrijken van de minimale termijn voor wachtgeld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 255 keer bekeken • bewaren

BBB'er Jurie van den Berg uit Urk stopt als gedeputeerde van de provincie Flevoland. Dat meldt Omroep Flevoland. Van den Berg heeft zijn ontslag ingediend bij commissaris van de Koning Leen Verbeek. De BBB'er was volkomen ongeschikt gebleken voor zijn functie en zat al sinds half september ziek thuis. Ondanks herhaaldelijke oproepen om op te stappen, deed Van den Berg dat tot op heden niet. Om voor wachtgeld in aanmerking te komen was het noodzakelijk om tot minimaal maandag 2 oktober in functie te blijven.

Al direct na zijn installatie werd duidelijk dat Van den Berg elke competentie miste om zijn functie te kunnen bekleden. Hij miste dossierkennis en gaf volstrekt onlogische of onsamenhangende antwoorden op vragen. Nadat hij zich op 18 september ziek meldde, klonk vanuit de oppositie al de oproep aan de BBB-fractie om Van den Berg voor de deadline van 1 oktober te laten opstappen, zodat hij niet voor wachtgeld in aanmerking zou komen. Fractievoorzitter Anja Keuter liet weten dat die beslissing aan de gedeputeerde zelf was.

Wout Jansen, fractievoorzitter van Sterk Lokaal Flevoland, zegt dat hij commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft gevraagd op welke datum Van den Berg zijn ontslag heeft ingediend. "Als hij voor 1 oktober zijn ontslag zou hebben ingediend zou hij recht hebben gehad op zes maanden wachtgeld. Als hij dat na 1 oktober heeft gedaan, mag hij twee jaar wachtgeld ontvangen. Dat is ongeveer 180.000 euro."