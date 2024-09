BBB bbblundert weer: Van der Plas wil varkens- en kippenboeren ontzien, maar duwt zo melkveehouders dieper in de problemen

Tijdens de algemene politieke beschouwingen nam Van der Plas deze kritiek over. “Wat is de onderbouwing van het verlagen van het mestproductieplafond voor de varkens en kippen”, vroeg ze. “Kunnen deze sectoren worden ontzien?”

Het AD legt uit dat Van der Plas op die manier de melkveehouders verder in de problemen brengt. “[A]ls varkens- en pluimveehouders worden ontzien, zoals BBB nu suggereert, dreigen melkveehouders nog meer te moeten krimpen. De doelen zullen blijven.”

En terwijl de doelen blijven, is het geld voor boeren die willen stoppen of veranderen, grotendeels verdwenen. CDA-leider Henri Bontenbal wees er tijdens het debat nog eens op dat Van der Plas zich bij de onderhandelingen in het pak heeft laten naaien.