Baudet schoffeert Bosma, komt met ongemeend excuus en weigert nog altijd openheid van zaken te geven over Russische inmenging

Thierry Baudet heeft donderdagochtend Martin Bosma geschoffeerd door niet bij hem langs te komen. De Kamervoorzitter had de FvD-leider gesommeerd om zich om kwart over negen te melden vanwege het bedreigen van Jesse Klaver.

Baudet zegde af vanwege een vechtsporttraining en belde met Bosma. Later verspreidde hij op X een video waarin hij halfbakken excuses maakte voor het dreigen met fysiek geweld. Ondertussen wordt Klaver bedreigd door de fascistische aanhang van Baudet.

Baudet weigert nog altijd om openheid van zaken te geven over de geldstromen naar de stichting Forum voor Democratie. Vanuit deze stichting organiseerde hij activiteiten rondom het Oekraïne-referendum in 2016. In de aanloop naar dit referendum verspreidde Baudet Russische desinformatie.