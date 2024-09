Proefschrift fopwetenschapper Martin Bosma opnieuw afgewezen wegens gebrek aan wetenschappelijke kwaliteit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 701 keer bekeken • bewaren

Een poging van Kamervoorzitter en PVV-kopstuk Martin Bosma om zich op te werken tot wetenschapper is grandioos mislukt. Voor de tweede keer is een werk dat hij bij de Universiteit van Amsterdam inleverde als proefschrift afgewezen. Dat onthult het onderzoeksprogramma Argos.

Het proefschrift zou zijn gebaseerd op een boek dat hij eerder schreef en uit een aanval op de antiapartheidsbeweging bestaat. Bosma, die ook de leugen verspreidde dat de nazi's socialisten waren, stelt in het boek dat er sprake is van een genocide op de witte bevolking van Zuid-Afrika, eveneens een bewering waar geen enkele grond voor bestaat maar die in extreemrechtse kringen gretig wordt rondgebazuind.

Het proefschrift is door de promotiecommissie ‘negatief beoordeeld’. Dat was de tweede keer want een eerste versie die eind 2022 was ingeleverd werd ook al door de commissie afgewezen. De afwijzing betekent dat het door Bosma geschreven proefschrift niet voldoet aan de standaard voor wetenschappelijk onderzoek. Na een eerste afwijzing heeft een promovendus volgens de regels een tweede kans als binnen een jaar een tweede versie wordt ingeleverd. Die bleek ook ondeugdelijk.

Bosma zou aanvankelijk promoveren bij Meindert Fennema, een omstreden hoogleraar die lid was van GroenLinks maar graag provoceerde en vaker met extreemrechts samenwerkte. Argos schrijft:

Omdat Fennema met pensioen ging werd Jean Tillie de promotor van Bosma en Fennema copromotor. Vorig jaar juni overleed Meindert Fennema. Bij zijn overlijden schreef Het Parool dat ‘rasprovocateur’ Fennema graag lang genoeg geleefd zou hebben ‘om zijn laatste kunststuk te volbrengen: de promotie van PVV-coryfee Martin Bosma op een proefschrift over Nederlandse betrokkenheid bij de antiapartheidsstrijd in Zuid-Afrika’. Fennema had volgens Het Parool de academische wereld willen shockeren met een promotie van Bosma. Van een promotie van Martin Bosma zal het dus niet meer komen.

Het proefschrift van Bosma is niet openbaar beschikbaar en de procedure is vertrouwelijk. In theorie kan Bosma nog proberen elders een dr. titel te bemachtigen.

De Zuid-Afrikaanse hoogleraar sociale antropologie Kees van der Waal van de Universiteit van Stellenbosch las op verzoek van Argos het in 2015 verschenen boek ‘Minderheid in eigen land’. Hij noemt het een ‘ideologisch geschrift, tendentieus en eenzijdig’. ‘Er staan veel tegenstrijdigheden in en ik zou het niet als een wetenschappelijk traktaat zien,’ aldus Van der Waal.