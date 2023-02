Banksy vraagt op Valentijnsdag aandacht voor huiselijk geweld

Met een nieuw werk in het Engelse Margate vraagt kunstenaar Banksy aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. De muurschildering toont een huisvrouw met een schort en gele handschoenen. Ze heeft een dichtgeslagen oog en mist een paar tanden. Toch blijft ze lachen: wellicht omdat ze bezig is haar gewelddadige echtgenoot in een vriezer te duwen.