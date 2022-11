Banksy duikt op in Oekraïne, laat werk achter op verwoest gebouw

De Britse streetart-artiest Banksy heeft een kunstwerk gemaakt op een door het Russische invasieleger vernield gebouw in Oekraïne. In Borodjanka, een voorstad van Kyiv, verscheen de afbeelding van een ballerina die een handstand doet op de brokstukken. Banksy deelde foto’s van het werk op zijn eigen Instagram-account.

Aan het begin van de invasie nam Rusland vrijwel direct Borodjanka onder vuur. Uiteindelijk zouden de Russen de stad maar kort in handen hebben. Na de bevrijding werd duidelijk wat het invasieleger er had aangericht: talloze gebouwen waren vernietigd, honderden burgers gedood.

Een week geleden werd er ook in Kyiv zelf een werk aangetroffen dat op een schildering van Banksy lijkt. Op een betonnen barricade in de buurt van Majdan staan twee spelende kinderen afgebeeld. Dat werk is echter niet door Banksy zelf bevestigd. De identiteit van Banksy is nog altijd een groot raadsel.