Banken steken miljarden in koolstofbommen en financieren zo de klimaatcrisis

Banken hebben vorig jaar meer dan 150 miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven die het klimaatbeleid ondermijnen met zogeheten ‘koolstofbommen’. Het betreft de grootschalige winning van fossiele brandstoffen, zoals kolenmijnen en olieboringen. Elk van die 425 projecten kan leiden tot de emissie van ten minste een gigaton CO2, schrijft The Guardian .

Dat betekent dat de miljardeninvesteringen tot een forse temperatuurstijging zullen leiden. Deze week kwamen berekeningen naar buiten waaruit blijkt dat er nog maximaal 250 gigaton CO2 uitgestoten mag worden om de opwarming onder de in Parijs afgesproken anderhalve graad te houden. De verwachting is dat de 425 koolstofbommen samen goed zullen zijn voor een emissie van 1000 gigaton.

Sinds de klimaatafspraken eind 2015 in Parijs werden gemaakt, hebben Amerikaanse, Europese en Chinese banken 1800 miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven die met hun koolstofbommen de opwarming van de aarde verder aanjagen. De belangrijkste financiers van de klimaatcrisis zitten in de VS (JPMorgan Chase, Citi en Bank of America), maar ook Europese banken als BNP Paribas, HSBC en Barclays spelen een grote rol.